Güney Afrika Parlamentosu yine yanıyor

Güney Afrika parlamentosundan yeniden alevler yükselmeye başladı. Ulusal Meclis Binası'nın üçünçü katında dün başlayan yangın saatlerce kontrol altına alınamamıştı. Yerin ahşap ve halıyla döşeli olması itfaiyecilerin işini zorlaştırmıştı. Bugün binadan yeniden alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeciler alevlere müdahale ediyor.

Haberler - İHA 03.01.2022 - 19:05 | Son Güncelleme : 03.01.2022 - 19:11

DÜNYA HABERLERİ