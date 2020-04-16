Güney Afrika'da karantina süren yoksul mahalleler zor durumda (Dükkanlar yağmalandı)
12 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Nijerya'da uygulanan karantinada, otomobillerin sokaklardan çekilmesini fırsat bilenler, spor yapmak için caddelere akın etti. Yüzlerce kişi, yollarda spor yaparken, sosyal mesafe kuralı da unutuldu. 3 haftadır karantinanın sürdüğü Güney Afrika'dan ise karantina süren yoksul mahallelerde halk zor durumda. Pek çok dükkanın yağmalanma görüntüleri geldi.
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NTV 16.04.2020 - 14:23| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 15:14
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