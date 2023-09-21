Gürcistan parlamentosunda milletvekilleri arasında kavga kamerada
Gürcistan parlamentosunda iktidar partisinin milletvekilleri ile muhalifler arasında kavga çıktı. Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanlığı'nın Gürcistan'ın eski Başsavcısı Otar Partskhaladze'ye yaptırım uygulamasının ardından Gürcistan Milli Bankası'nın halen Partskhaladze'nin banka hesaplarını dondurmamasına itiraz eden muhalefet milletvekilleri ile iktidar partisinin milletvekilleri birbirine girdi. Muhalefet milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekillerine "Rus ajanı" derken, iktidar partisinin milletvekilleri ise muhalefet milletvekillerine "ABD ajanı" diyerek karşılık verdi. Taraflar arasında yaralanan olmadı.
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