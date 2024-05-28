Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı
Fransa, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Sırbistan kökenli müzisyenlerin oluşturduğu Haïdouti Orkestrası, olağanüstü bir Anadolu turnesine çıktı. Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri (ABBM) tarafından düzenlenen konserler dayanışma, çok kültürlülük ve bir arada yaşama dikkat çekti ve kültürler arası "Paylaştığımız değerler ve tarih" sloganını yansıtacak şekilde dört şehirde gerçekleştirildi.
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