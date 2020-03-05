Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı
Almanyanın Hanau kentinde 19 Şubatta dzenlenen ırkı saldırıda hayatını kaybeden 4 Trk 9 kişi iin anma treni dzenlendi. Trene, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.
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NTV 05.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 10:36
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