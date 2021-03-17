Havai fişek dolu evde patlama

ABD’nin Los Angeles şehrinde havaşi fişek dolu bir evde patlama meydana geldi. Yüzlerce havai fişek art arda patlayınca mahalledekiler nereye kaçacağını şaşırdı. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmadı.

ntv.com.tr 17.03.2021 - 11:50 | Son Güncelleme : 17.03.2021 - 12:16

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