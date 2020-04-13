Hayaletlerden "Evinde kal" çağrısı

Endonezya'da halkı evde kalmaya teşvik etmek için hayaletler devreye girdi. Hayalet kılığına giren gönüllüler, geceleri sokaklarda dolaşarak dışarı çıkanları korkutuyor. Ülkede süper kahraman kılığına giren gönüllülerse dezenfeksiyon çalışmalarına destek veriyor.

NTV 13.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 16:03

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