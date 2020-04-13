Endonezya'da halkı evde kalmaya teşvik etmek için hayaletler devreye girdi. Hayalet kılığına giren gönüllüler, geceleri sokaklarda dolaşarak dışarı çıkanları korkutuyor. Ülkede süper kahraman kılığına giren gönüllülerse dezenfeksiyon çalışmalarına destek veriyor.
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NTV 13.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 16:03
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