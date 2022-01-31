Hayvanat bahçesinde korkunç olay

Özbekistan’da bir anne 3 yaşındaki kızını ayının yanına attı. Korkunç olay, hayvanat bahçesinde yaşandı. Şans eseri ayı küçük çocuğu kokladıktan sonra yanından uzaklaştı. Görevliler hemen ayıyı başka bir bölümü aldı ve yaralanan çocuk hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan anne cinayete teşebbüsten yargılanacak.

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 16:19 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 16:28

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