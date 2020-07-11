Her can için acı kahve dolu fincan

Srebrenitsa soykırımının kurbanları, kahve pişirilerek anıldı.. "Neden Yoksun?" isimli projede,, katledilen 8 bini aşkın kişinin anısına, acılı ailelerden toplanan fincanlar sergilendi. Yan yana dizilen fincalara kahveler dolduruldu..
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NTV 11.07.2020 - 13:52| Son Güncelleme : 11.07.2020 - 14:09
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