Hindistan'da Covid krizi: Cenazeler açık alanlarda yakıldı

Hindistan’da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 246 binin üzerine çıktı ve 12 Ocak günü 822 kişi hayatını kaybetti. Krematoryumlar yetersiz kalınca cenazeler, Hindu geleneklerine uygun şekilde açık alanlarda yakıldı.

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 16:56 | Son Güncelleme : 13.01.2022 - 17:09

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