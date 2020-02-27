Hindistan'da kanlı protesto

Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Hindu grupların cami minaresindeki hilali sökmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İşte o anlar...

NTV 27.02.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 15:47

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER