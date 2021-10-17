Hindistan’da sel felaketi: Taşan nehir evi böyle yıktı

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar can aldı. En az 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seren çarpıcı görüntüler paylaşıldı.

Haberler - NTV 17.10.2021 - 17:08 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 17:15

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