Hindistan’da sel felaketi: Taşan nehir evi böyle yıktı
Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar can aldı. En az 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seren çarpıcı görüntüler paylaşıldı.
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