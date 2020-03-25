Hindistan'da sokağa çıkana dayak

Virüs için dünyanın en geniş kapsamlı karantinası başladı. 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da halk evlerine kapandı. Yasağa uymayanlarsa polis tarafından sert yöntemlerle cezalandırıldı. Polisten sopa ve dayak yiyen vardı. Polisin zorlamasıyla dizlerinin üzerine çöküp özür dilemek zorunda kalanlar da oldu.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 25.03.2020 - 20:34| Son Güncelleme : 25.03.2020 - 20:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.