Hindistan'da sokağa çıkana dayak

Virüs için dünyanın en geniş kapsamlı karantinası başladı. 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da halk evlerine kapandı. Yasağa uymayanlarsa polis tarafından sert yöntemlerle cezalandırıldı. Polisten sopa ve dayak yiyen vardı. Polisin zorlamasıyla dizlerinin üzerine çöküp özür dilemek zorunda kalanlar da oldu.

NTV Haber 25.03.2020 - 20:34 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 20:42

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