Hint doktorun zorlu seçimi

Corona virüs salgınından en fazla zarar gören ülkelerden biri Hindistan'dan "çok çarpıcı" bir hikaye... Günlük vardiyası normal zamanlarda 8 saati geçmeyen, genç bir doktorun hikayesi bu. 27 saatlik "yoğun bakım" mesaisine ara verip, kendisini takip eden kameraya içinden geldiği gibi; "yaşadıklarını ve salgının yol açtığı tahribatı" anlatıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 12.05.2021 - 17:59| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 18:09
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.