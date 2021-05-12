Hint doktorun zorlu seçimi

Corona virüs salgınından en fazla zarar gören ülkelerden biri Hindistan'dan "çok çarpıcı" bir hikaye... Günlük vardiyası normal zamanlarda 8 saati geçmeyen, genç bir doktorun hikayesi bu. 27 saatlik "yoğun bakım" mesaisine ara verip, kendisini takip eden kameraya içinden geldiği gibi; "yaşadıklarını ve salgının yol açtığı tahribatı" anlatıyor.

NTV 12.05.2021 - 17:59 | Son Güncelleme : 12.05.2021 - 18:09

DİĞER VİDEOLAR