Hırvatistan'daki 5.3'lük depremden ilk görüntüler

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde meydana geldiği duyuruldu. Henüz can veya mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yok.
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NTV Haber 22.03.2020 - 09:10| Son Güncelleme : 22.03.2020 - 09:23
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