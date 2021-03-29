Holi Festivali virüsü unutturdu: Binlerce kişi birbirine boya fırlattı
Hindistan'da baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali‘nde sokaklar rengarenk oldu. Binlerce kişi, birbirlerine boya fırlatarak kışın bitişini kutladı. Virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı festivalde ne fiziki mesafeye dikkat edildi, ne de maske takıldı. Hindistan, Corona virüs vakalarında dünyada üçüncü, ölümlerde ise dördüncü sırada yer alıyor.
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NTV 29.03.2021 - 10:09| Son Güncelleme : 29.03.2021 - 10:56
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