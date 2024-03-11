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Hollanda'da İsrail protestosu: Soykırım müzesi açılışına katılan İsrail Cumhurbaşkanı'na tepki

Hollanda'da, ülkenin ilk Yahudi Soykırımı Müzesi açıldı. Açılışa katılan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Amsterdam'da protesto gösterileriyle karşılandı. Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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