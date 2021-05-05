Hortum Teksas'ı yerle bir etti

ABD'nin Teksas eyaletinde oluşan hortum evleri yerle bir etti. Hortumdan en çok etkilenen adreslerden biri olan Blum kasabasında 50 evin yıkıldığı, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hortumun etkisini yitirmesinin ardından insanlar, yerle bir olmuş evlerine girerek kurtarabilecekleri bir şeyler aradılar.

NTV 05.05.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 12:55

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