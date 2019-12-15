İHA'lar Geçitkale'ye ne zaman konuşlanır? (KKTC DIşişleri Bakanı NTV'de yanıtladı)

Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bir dönemde ankara, KKTC ile önemli bir adım attı. Bölgedeki Türk gemilerini koruyan İHA'lar; Kuzey Kıbrıs'ta kapalı tutulan Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılacak. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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