İHA'lar Geçitkale'ye ne zaman konuşlanır? (KKTC DIşişleri Bakanı NTV'de yanıtladı)
Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bir dönemde ankara, KKTC ile önemli bir adım attı. Bölgedeki Türk gemilerini koruyan İHA'lar; Kuzey Kıbrıs'ta kapalı tutulan Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılacak. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
15.12.2019 - 17:22| Son Güncelleme : 15.12.2019 - 17:26
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