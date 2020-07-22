İki kardeşin mucizevi kurtuluşu

Müthiş bir kurtarma anı.... Fransa'nın Grenoble kentinde, bir yüksek binada çıkan yangında 2 çocuk son anda bu şekilde kurtarıldı. Biri 3 diğeri 10 yaşındaki çocuklar binanın 4'üncü katındaki evin pencerisinden kendilerini boşluğa bıraktılar. 3 yaşındaki çocuğu önce ağabeyi aşağıya bıraktı, ardından kendisi atladı. Her iki çocuğu da aşağıda bulunan kalabalık yakalamayı başardı. İki çocuk da yangından zarar görmeden, yara almadan kurtuldu.

NTV 22.07.2020 - 16:55 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 17:45

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