İklim aktivistlerinden tarihi Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı: 14 gözaltı
İklim aktivistleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı düzenledi. Polis, saldırıyı düzenleyen 14 aktivisti gözaltına aldı. Aktivistler, tarihi kapının sütunlarını sprey boyalar ile turuncu ve sarıya boyayarak, fosil yakıt kullanımının 2030 yılına kadar durdurulması yönündeki taleplerini dile getirdi. O anlar, böyle görüntülendi.
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