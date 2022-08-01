İlk tahıl gemisi Odessa’dan İstanbul’a doğru yola çıktı
Tahıl koridoru anlaşması kapsamında sevkiyat başladı ve tahıl yüklü ilk gemi bu sabah saatlerinde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan İstanbul’a doğru yolu çıktı. İşte bir başka gemideki Türk denizcilerin çekerek NTV’ye ulaştırdığı o görüntüler...
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