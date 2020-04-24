İngiltere aşıyı insan üstünde denemeye başladı

Dünya genelinde virüse karşı aşı çalışmaları da sürüyor. İngiltere'deki aşı çalışmalarında ilk kez insan üzerinde denemelere başlandı. Oxford Üniversitesi bilim insanları tarafından 3 ayda geliştilen potansiyel aşı, ilk aşamada iki gönüllüye enjekte edildi.

NTV 24.04.2020 - 17:46 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 18:20

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