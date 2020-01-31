İngiltere'de AB'ye veda günü İngiltere basınında nasıl yer aldı?

İngiltere bu gece yerel saatle 23.00'te Avrupa Birliği'nden resmen ayrılacak. Adanın, Brüksel ile 47 yıllık "evliliği" böylece sona erecek. Peki İngiltere basını tarihi günde hangi başlıklarla çıktı? Başlıkları NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.

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