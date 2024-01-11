İngiltere'de postane skandalı: Yazılım hatası hayatlarını kararttı
İngiltere tarihinin en büyük adalet skandalı olarak nitelendirilen Postane skandalıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bir yazılım hatası sebebiyle yüzlerce posta çalışanı haksız yere "hırsızlık ve zimmete para geçirmekle suçlanmış" aralarından intihara teşebbüs edenler olmuştu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, haksız kararların tersine çevrilmesi için yasa çıkarılacağı sözü verdi. NTV Temsilcisi Gökhan Bozkurt skandalın ayrıntılarını aktardı.
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