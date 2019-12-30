İngiltere'de Türklerin yarım asırlık göç hikayeleri Pitt Rivers Müzesi'nde

Yeni ve daha iyi bir hayat umuduyla Almanya'ya göç eden Türklerin yarım asırlık göç hikayeleri İngiltere'de düzenlenen bir sergiyle ziyaretçilere aktarılıyor. Bavulumdaki Hatıralar adlı sergi Almanya'ya göç eden Türklerin yaşamlarından hatıraları gözler önüne seriyor. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt'un haberi...

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