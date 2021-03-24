İniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi
Brezilya’nın Rondonia eyaletinin Ji Parana kasabasında meydana gelen olayda, Uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU-2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.
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NTV 24.03.2021 - 14:24| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 14:41
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