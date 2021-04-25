İnişi sorunsuz oldu ama kalkışta ortalık karıştı

İngiltere’deki askeri bir tatbikatta hastane bahçesine sorunsuzca inen ABD Hava Kuvvetleri’ne ait hava taşıtı, kalkışta ortalığı birbirine kattı. V-22 Osprey, aşırı güçlü motorlarıyla helikopter pistini parçalarına ayırdı. Olayın ardından ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ‘‘Birleşik Krallık ile sahip olduğumuz koordinasyondan memnuniyet duyuyoruz. Pisti mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için adım atıyoruz’’ açıklaması yapıldı.
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ntv.com.tr 25.04.2021 - 15:48| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 16:26
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