İnsan eliyle gelen 5 çölleşme felaketi

Tatlı su kaynaklarını verimli kullanmak, tarımsal faaliyetlerde doğru sulama yapmak ve ormanlık alanların tahribatını engellemek, insanlık tarihinin her döneminde yaşamsal öneme sahip konular oldu. İnsanlık, attığı yanlış adımların karşısında ödeyeceği bedelin ne kadar büyük olacağını binlerce yıllık dönemde tecrübe etti ama buna rağmen, tarihi kayıtlar bize, çölleşmeye yol açan en büyük felaketlerin yine insan eliyle ortaya çıktığını gösteriyor. NTV Dış Haberler Servisi, tarihi süreçte bölgesel olarak yaşanan 5 büyük çölleşme felaketinin hikayesini derledi.

NTV 22.03.2021 - 09:26 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 11:15

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