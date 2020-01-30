İran'da bir fabrikada yakılsın diye bayrak üretiyorlar
İran'da bir fabrikada yapılan üretim dikkat çekiyor. Bu fabrikada asılmak üzere değil yakılmak üzere bayrak yapılıyor. İran'daki protestolarda yakılan ABD ve İsrail bayrakları bu fabrikada üretiliyor. Fabrikada özelllikle son günlerde üretim arttı. İşte ayrıntılar...
30.01.2020 - 13:44| Son Güncelleme : 30.01.2020 - 13:54
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