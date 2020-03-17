İran'da türbelerin kapatılması protesto edildi

988 kişinin virüsten öldüğü İran'da alınan tedbirler kapsamında türbelerin kapatılması protestolara yol açtı. Türbelerin içine zorla girmeye çalışanlar oldu. 85 bin mahkuma ise ev izni verildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise virüsle ilgili konuşurken öksürdü.

NTV 17.03.2020 - 14:32 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 16:54

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