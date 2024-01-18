İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı

İran, Irak ve Suriye'den sonra Pakistan'a da hava saldırısı düzenledi. Cihatçı "Adalet Ordusu" örgütünün sınırdaki üslerini vurdu. Pakistan saldırıda iki çocuğun öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını duyurdu. İslamabad, saldırıyı egemenlik ihlali olarak niteledi. BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını açıkladı.
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