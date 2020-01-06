İran'ın askeri gücü ne kadar?

ABD'nin Bağdat'ta Kasım Süleymani'yi vurmasının ardından, dünya, bölgesel bir çatışma riskini konuşuyor. Bu risk artmakla birlikte, uzmanlar, muhtemel bir çatışma durumunda, ABD'nin Ortadoğu'daki olağanüstü boyutlarda ateş gücüne, İran'ın nasıl karşılık vereceğini tartışıyor. İran'ın elbette bölgesel düzeyde vekil savaşçıları, Hizbullah gibi kendisine çok yakın duran örgütlerle ilişkileri var. Peki İran ordusunun gücüyle ilgili neler biliniyor? İşte rakamlar ve istatistikler... (Dünyanın Haberi, NTV)

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