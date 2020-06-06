Irkçılık karşıtı gösterilere katılan Kanada Başbakanı 3 kez diz çöktü
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı protestoların yaşandığı ülkelerden biri Kanada. Başbakan Trudeau başkent Ottava'daki gösterilere katıldı ve göstericilerin önünde ABD'de öldürülen Floyd anısına diz çöktü. Fransa'da ise polis protestoculara gözyaşartıcı gazla müdahale etti.
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NTV 06.06.2020 - 09:22| Son Güncelleme : 06.06.2020 - 10:26
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