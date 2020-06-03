İspanya sokaklarında kedi ile farenin kavgası kamerada

İspanya’nın Endülüs Özerk Topluluğu'na bağlı Malaga kenti sokaklarında kedi ile farenin kovalamaca anı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi filmi sahnelerini aratmayan olayda, karnı acıkan kedi fareyi fark etmesinin ardından avlamaya çalıştı. Fareden beklenmedik tepki gören kedi ise neye uğradığını şaşırdı.

 

NTV 03.06.2020 - 17:54 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 18:15

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