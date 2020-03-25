İspanya'da buz pateni pisti morg oldu

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı bir günde 512 arttı, toplam 2 bin 694'e çıktı. Vaka sayısı 39 bini aştı. Ülkede huzurevleri salgından en çok etkilenen yerler arasında. Huzurevlerinin bazılarında çalışanların işlerini bırakıp kaçtığı ve yaşlıların ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Ölü sayısının hızla arttığı başkent Madrid'de buz pateni pisti morga çevriliyor.
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NTV 25.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 25.03.2020 - 09:45
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