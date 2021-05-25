İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

İsrail polisi Kudüs’te 10 yaşında bir çocuğu gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gözaltına alınan Filistinli çocuğun polis arabasında olduğu görülüyor. Çocuğun kızkardeşi de ağlayarak polisten abisini bırakmasını istiyor. İsrail polisi, çocuğu bir müddet araçta tuttuktan sonra serbest bıraktı. Çocuğun neden gözaltına alındığı ise bilinmiyor.
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ntv.com.tr 25.05.2021 - 10:52| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 11:13
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