İsrail polisi Filistinlilere böyle müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıdaki İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti. Kıble Mescidi’nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Mescid-i Aksa’nın içindeki Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı. Müdahalede 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi.
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