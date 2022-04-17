İsrail polisi Filistinlilere böyle müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıdaki İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti. Kıble Mescidi’nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler,
Mescid-i Aksa’nın içindeki Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı. Müdahalede 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi.

Haberler - ntv.com.tr 17.04.2022 - 12:41 | Son Güncelleme : 17.04.2022 - 12:51

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