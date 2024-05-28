İsrail yine çadır kampı vurdu: En az 21 Filistinli öldü
İsrail Refah'ı yine vurdu. Refah'ta sivillerin yaşadığı kampa saldırıda 21 Filistinli öldü. Sosyal medyada bölgede çekildiği iddiasıyla bazı görüntüler paylaşıldı. Geçtiğimiz pazar İsrail'in Refah'taki çadırları vurması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetmişti. Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkeden gelen tepkilere rağmen İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor.
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