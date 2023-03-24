İsrail'de protestolar çatışmaya dönüşür mü?

İsrail, yakın tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya. Netanyahu hükümetinin yargı reformu, haftalardır protesto ediliyor. Protestoların sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali var mı? Tel Aviv Üniversitesinden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak NTVye değerlendirdi. Haber: Derya Acemoğlu
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