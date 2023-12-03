İsrail'e atılan roketler yolcu uçağının penceresinden görüldü
7 günlük ateşkesin ardından Gazze'de savaş tüm şiddetiyle kaldığı yerden devam ediyor. Ateşkesin ardından Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına roketlerle karşılık verdi. Tel Aviv'de sirenler çaldı, hava savunma sistemi Gazze'den atılan roketleri havada önledi. O sırada bir yolcu uçağı yakın bölgeden geçiyordu. Roketlerin havada patladığı anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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