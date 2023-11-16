İsrail'in Gazze saldırısında 41. gün: Hamas lideri Haniye'nin evi vuruldu (İlk görüntü)
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, Hamas lideri Haniye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı. Gazze'de can kaybı 11 bin 500'e yükseldi. NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman İbrahim Ateşoğlu, Gazze'ye saldırıların 41. gününde son durumu aktardı.
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