İsrail'in Gazze'ye saldırılarında AA kameramanı 4 çocuğunu kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil kayıplar her geçen gün artıyor. İsrail bombardımanında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul da, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti. "Onlar sadece çocuktu" diye feryat eden acılı baba, "İsrail uyuyan çocukları öldürüyor." diye konuştu.

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