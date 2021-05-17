İşte Filistinli çocukların yaşadığı dehşet

İsrail'in Gazze saldırısı günden güne şiddetlenerek sürüyor. Bir haftadır devam eden saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi yaşamını yitirdi. İşte saldırıların ortasında çocukların nasıl bir dehşet yaşadığını anlatan iki görüntü... Hava saldırılarında evi yerle bir olan küçük çocuk kokudan şok geçirdi. Yaşadığı dehşet gözlerinden okunan çocuk, konuşma yeteneğini kaybetti. 10 yaşındaki Nadine Abdel-Taif ise enkaz yığınlarının arasında gözyaşları içinde konuştu;‘‘Bunu neden hak ediyoruz’’ diyerek hesap sordu.
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NTV 17.05.2021 - 16:27| Son Güncelleme : 17.05.2021 - 16:48
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