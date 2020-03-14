İşte gökyüzündeki karantina

İtalya'da coronavirüsün hızla yayılmasının ardından tüm ülkede karantina uygulaması başlatılmıştı. Karantina sadece sokakları değil, gökyüzünü de etkiledi. Uçuş yasaklarıyla birlikte ülkenin hava trafiği de ciddi anlamda düştü.
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14.03.2020 - 15:14| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 15:36
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