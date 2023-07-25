İsviçre'yi fırtına vurdu: 1 ölü, 15 yaralı
İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds bölgesini vuran şiddetli fırtınada bir kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. Dün hızı saatte 217 kilometreye ulaşan fırtınada, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, bir kilise ve okul ile en az 15 evin çatısı uçtu, onlarca araçta hasar meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 50'li yaşlarında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Fırtına nedeniyle yaralanan en az 15 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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