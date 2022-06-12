İtalya’da 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntü

İtalya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Lübnanlı yolcunun çektiği ve İtalyan basınının paylaştığı görüntülerde, helikopterin sorunsuz uçtuğu görülüyor. Ancak havanın sisli ve bulutlu olduğu da gözlerden kaçmıyor. İtalyan yetkililer kazanın kötü hava koşullarından gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot Corrado Levorin bulunuyordu. Apenin Dağları’nda ulaşılan helikopter enkazında 7 kişlinin de cansız bedeni bulunmuştu.

Haberler - NTV 12.06.2022 - 12:14 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 12:25

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