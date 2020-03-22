''İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıyayız''
İtalya, salgının Çin'den sonraki merkez üssü oldu. 24 saat içerisinde ölü sayısı 793 artarak toplam sayı 4 bin 825'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise, stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetlerinin durdurulması kararının alındığı söyledi. Conte, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
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NTV 22.03.2020 - 10:44| Son Güncelleme : 22.03.2020 - 11:38
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