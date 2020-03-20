İtalya'da can kaybı Çin'i geçti

Corona virüsle mücadele eden İtalya'da durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Dün 427 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı, Çin'i geride bıraktı. Fransa'da ölü sayısı 372'ye yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumun 12 haftada tersine çevrilebileceğini söyledi.
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NTV 20.03.2020 - 10:47| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 12:18
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