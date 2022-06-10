İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor
İtalya'da, dağlık bölgede kaybolan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter aranıyor. İçinde Eczacıbaşı Holding'in dört çalışanının da bulunduğu helikopterin düştüğü tahmin ediliyor. İtalyan basını helikopter pilotunun cep telefonundan gelen son sinyalin tespit edildiğini yazdı. Ancak henüz helikopter bulunamadı.
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NTV Haber 10.06.2022 - 20:15| Son Güncelleme : 10.06.2022 - 20:20
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